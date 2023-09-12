شكرا لقرائتكم خبر عن العاصفة دانيال.. غيوم وسحب كثيفة تغطى سماء القاهرة الكبرى وتحجب أشعة الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد سماء القاهرة الكبرى، غطاء سحابى وغيوم كثيفة عملت على تقليل ساعات ظهور أشعة الشمس، وذلك مع وجود نشاط للرياح تعمل على تقليل الإحساس بحرارة الطقس، تزامنا مع تأثير العاصفة دانيال على جمهورية مصر العربية .

ورصدت عدسة ”الخليج 365” صور متنوعة من مناطق مختلفة تعكس كثافة الغيوم والسحب التى تغطى سماء القاهرة الكبرى وجعلت المواطنين يشعرون بأجواء خريفية ممتعة مصحوبة بأمطار خفيفة أحيانا .

ويسود اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة .

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.