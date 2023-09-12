شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: وضع شاشات بالمحطات توضح المقاعد غير المحجوزة للركاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد، أنه سيتم وضع شاشات تلفزيونية أمام منافذ حجز تذاكر القطارات، بالمحطات، توضح المقاعد التى لم يتم حجزها للركوب، وذلك لمنع استغلال الركاب والتسهيل عليهم فى حجز التذاكر.

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد، لـ"الخليج 365"، أن الهيئة تعمل على إتاحة خدمات جديدة للركاب تسهيلا عليهم، وعلى رأسها الخدمات الإلكترونية والتى تخفف الضغط على شباك حجز التذاكر، وتحسن الخدمات المقدمة للجمهور.

وفى السياق تستعد الهيئة لافتتاح محطة قطارات صعيد مصر، حيث يجرى الآن الانتهاء من تشطيبات واجهات المحطة وكذلك تشطيب الأرصفة، والطابق الأول بالمحطة وتركيب سلالم المول التجارى، ويقام مبني المحطة الرئيسي علي مساحة 31.000 م2 والذى يتكون من دور بدروم سيستخدم كجراج بسعة 250 عربة ودور أرضى يحتوى علي جزء تجاري ضمن مول تجاري متكامل بالدور (الأول - الثاني) وأماكن ادارية ‏بالدور الارضي خاصة بالعاملين بالمحطة.

وتضم المحطة 28 شباك تذاكر وكذلك دورات المياه ومنطقة الهرم الزجاجي بالبهو الرئيسي للمحطة والذى يبلغ ارتفاعه 40 مترا بالإضافة إلى الدورين الأول والثانى للمحطة والذى يشمل محلات تجارية ومناطق استثمارية.