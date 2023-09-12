برتوكول تعاون بين العربية للتصنيع وشركتين ألمانيتين لإنشاء مصنع تدوير إطارات

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أركان حرب مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع على تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بدفع عجلة التصنيع المحلى واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، بالشراكة مع الخبرات الصناعية العالمية، بما يسهم فى العمل على خفض الواردات، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

جاء هذا خلال توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع، وكل من الشركتين الألمانيتين INTEC Rubber Powder GmbH، RECOM Patent & License GmbH,

الذى تم توقيعه اليوم فى اطار فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئى والمناخى بمصر، حيث شهده كل من اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

يأتى هذا التعاون فى اطار مجهودات الهيئة العربية للتصنيع لتعزيز الشراكة وفتح آفاق جديدة من التعاون والاستثمارات المشتركة، فى ظل رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

فى هذا الصدد، أكد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، أن الهيئة العربية للتصنيع تحرص على إقامة شراكات استراتيجية مُثمرة، وتتطلع لتعزيز التعاون مع كبرى الشركات الألمانية العالمية المتخصصة للبدء فى تأسيس مصنعا بشراكة مشتركة لتدوير الإطارات لكافة أنواع المركبات.

وأوضح أن هذا المشروع الصناعى يعد خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز مثل هذا النوع من الاستثمارات المحلية، لتصبح مصر مركزا إقليميا لتدوير إطارات السيارات والمركبات بكافة أنواعها طبقا لمواصفات الجودة العالمية، وايضا تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية والعربية، مما ينعكس بالإيجاب على توفير العملة الأجنبية وتعزيز الاقتصاد المصري.

وأضاف أنه جارى اتخاذ كافة الخطوات التنفيذية لإنشاء المصنع، موضحا أن هذا التعاون يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب على أحدث تكنولوجيا بمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

من جانبهما، أعرب كبار مسئولى الشركتين الألمانيتين عن تقديرهم لهذا التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، مشيرين إلى أنهم يستهدفوا بهذا الاتفاق عقد شراكات مشتركة طويلة الأجل، من خلال التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، الظهير الصناعى للدولة المصرية، مشيدين بإلتزام الهيئة بكافة معايير الجودة العالمية ولديها خبرات متميزة فى تنفيذ مختلف المشروعات الصناعية والاقتصادية التنموية.

وأضافوا أن هذا التعاون سيمثل إضافة كبيرة للاقتصاد المصرى، وخصوصا أننا سنعمل على تصميم وتصنيع نظم ذكية متطورة لتدوير إطارات المركبات بمختلف أنواعها بفكر وابداع مصرى وبالقدرات التصنيعية الوطنية بالهيئة العربية للتصنيع, مما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة والمشروعات التنموية المختلفة.