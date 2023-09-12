شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الفريق أول مـحمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثانى الميدانى والذى استمر لعدة أيام فى إطار خطة التدريبات السنوية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى اللواء أركان حرب محمد ربيع قائد الجيش الثانى الميدانى كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم للجيش الثانى الميدانى للوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى بما يمكنهم من تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة وإقتدار تحت مختلف الظروف.

بدأت المرحلة الرئيسية بعرض ملخص الفكرة التعبوية وعرض القرارات المتخذة من القادة أثناء إدارة المشروع , وناقش الفريق أول محمد زكى عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى إسلوب تنفيذهم لمهامهم ، وكيفية إتخاذهم القرارات لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ، مشيداً بالمستوى الراقى لكافة العناصر المنفذة للمشروع ، مما يعكس الإستعداد القتالى العالى والتدريب المتميز والإحترافية فى تنفيذ المهام .

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التى تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة من مختلف المستويات ، وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين كافة التشكيلات والوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات , كما قام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرة كافة العناصر المشاركة بالمشروع على إتخاذ القرار السليم أثنـاء سير العمليات.

وفى سياق متصل، التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عدداً من مقاتلى الجيش الثانى الميدانى، حيث نقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإعتزازه بالجهد الذى يبذلونه لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم، وأثنى القائد العام للقوات المسلحة على الدور الوطني الذي يبذله رجال الجيش الثانى الميداني في حماية الوطن وصون مقدراته، مشيدًا بدور أبناء سيناء الشرفاء في المشاركة مع القوات المسلحة والشرطة في إستعادة الأمن والاستقرار والتنمية إلى شبه جزيرة سيناء.

وأدار الفريق أول محمد زكى حواراً مع رجال الجيش الثانى الميدانى استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم وناقشهم فى كل ما يدور بأذهانهم حول مختلف المجالات، معرباً عن سعادته لما لمسه من وعى وفهم صحيح لمتطلبات المرحلة، فضلًا عن الروح المعنوية العالية لدى أبطال الجيش الثانى الميدانى.