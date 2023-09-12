شكرا لقرائتكم خبر عن رفع درجة الاستعداد بواحة سيوة لمتابعة نشاط حركة الأمواج في بركة بهى الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرا من الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية لاستعراض موقف العاصفة "دانيال" وتأثيرها على محافظة مطروح.

قال سويلم، إن الأحوال الجوية قد استقرت وتوقفت الأمطار اليوم علي مدن ومراكز محافظة مطروح بعد هطول أمطار متقطعة ليلة أمس الإثنين علي بعض المناطق بمدينتى مرسي مطروح والسلوم لم يتكون عنها أي سيول أو أضرار نظرا للطبيعة المستوية للمناطق التي هطلت عليها الأمطار، وقد حدثت تجمعات محدودة للمياه ببعض المساحات المفتوحة والمنخفضة وداخل بعض شوارع مدينة مرسي مطروح - تم التعامل معها بمعرفة مجلس المدينة - ، ولم يقم سد أبو اسماعيل بمدينة مرسى مطروح بحجز أي كميات من المياه أمامه قياسا بكميات الأمطار الواردة ، وجميع أعمال الحماية من السيول بمحافظة مطروح بحالة فنية جيدة .

وعلى صعيد الحماية من اخطار السيول بمحافظة مطروح أوضح سويلم أنه تم مؤخرا نهو تنفيذ عملية إنشاء سد وادى أبو أسماعيل "وادى الشقوق) والذى يهدف لحماية منطقة الزهور بمطروح من أخطار السيول وهى عبارة عن إنشاء سد ركامى بإرتفاع 6 أمتار وعرض 54 متر من أسفل و 5 أمتار من أعلى ، كما تم نهو إنشاء 100 بئر نشو (رومانى) بسعة (150-200 متر مكعب/ بئر) بمشاركة المواطنين أنفسهم فى تحديد مواقع هذه الآبار وتحت إشراف أجهزة الوزارة المختصة .

كما تم رفع درجة الإستعداد بواحة سيوة وخاصة فى بركة بهى الدين فى ضوء ما أسفرت عنه العاصفة الترابية من نشاط ملحوظ فى حركة الأمواج بالبركة لتصل الى ما يزيد عن 1.50 متر ، حيث قامت أجهزة الوزارة المعنية بالواحة بدفع المعدات والتشوينات اللازمة للتعامل مع أى أحداث طارئة، بالتزامن مع الأعمال العاجلة التى تقوم بها الوزارة حاليا لتدعيم جسور بركة بهى الدين بطول يصل الى 5 كيلومترات وارتفاع يصل الى 2 متر لمواجهة أى ارتفاعات طارئة لمناسيب المياه بالبركة، ولم تسفر العاصفة عن حدوث أى خسائر، والأوضاع حاليا مستقرة بواحة سيوة .