شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: فرص عمل بالقطاع الخاص لشباب بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل، توفير مديرية العمل بمحافظة بنى سويف فرص عمل للشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، وذلك للعمل بمصنع لتصنيع وتجميع الأدوات الصحية فى تخصصات: فنى ماكينات سحب، ومديرى تشغيل بلاستيك وتشكيل معادن من ذوى الخبرة، وفنى جودة، وخراط اسطمبات، برواتب مجزية حسب المقابلات الشخصية، وسكن للمغتربين، وإجازة أسبوعية، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالاهتمام بتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة والحقيقية للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى تساهم فى الحد من معدلات البطالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح أحمد نظمى مدير مديرية العمل ببنى سويف، أن المديرية تلقت طلب مع المصنع عن حاجته لشغل 5 فرص عمل فى تخصصات مختلفة بالمصنع، كما حدد المصنع مواعيد المقابلات الشخصية للراغبين فى الحصول على تلك الفرص يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، كما يمكن إرسال السيرة الذاتية للمتقدمين على الواتس آب على الرقم 01032222526، أو التواصل والاستفسار على الارقام 01155501141 مسؤول الموارد البشرية أحمد صبرى، مشيرًا إلى استمرار المديرية فى توفير مزيد من فرص العمل للشباب من الجنسين داخل شركات ومصانع القطاع الخاص وتأهيلهم للحصول على تلك الفرص من خلال برامج التدريب المهنى المجانية التى توفرها المديرية بمركز التدريب والوحدات المتنقلة.

كما أعلنت وزارة العمل، تنظيم مديرية العمل بمحافظة دمياط، ندوة توعوية بجمعية تنمية المشروعات الصغيرة ببورسعيد فرع دمياط، حول "دور المرأة فى الأسرة والمجتمع وأهمية تمكين المرأة ومساعدتها فى إتخاذ القرار وتطوير شخصيتها " بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان، والتنويه عن المبادرات الرئاسية وأهمية تلقى الخدمة بها وعمل الفحص الذاتى للثدى والمتابعة فى الوحدات والمراكز الصحية، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتأكيد على دور المرأة فى عمليات التنمية وأهمية تمكينها اقتصاديًا والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير المبادرات الخاصة بالحفاظ على صحتها لتقوم بدورها فى زيادة الإنتاج.

وأوضحت منى الأطروش مدير مديرية العمل بدمياط، أن الندوة تضمنت عدة موضوعات تختص بـ : فوائد تنظيم الأسرة للام والمولود والأسرة، وأهمية المباعدة بين الولادات، ووسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى وإمكانية تركيب اللولب بعد الولادة القيصرية مباشرة، والفرق بين الأعراض الجانبية للوسيلة والمضاعفات، وأهمية استشارة الطبيب قبل استخدام أى وسيلة، وكذلك دور المرأة فى الأسرة والمجتمع وأهمية تمكين المرأة ومساعدتها فى إتخاذ القرار وتطوير شخصيتها، بالتنسيق مع سميرة فوزى مدير إدارة التوعية والإعلام بجمعية تنمية المشروعات الصغيرة، وفاطمه احمد مدير إدارة الرعاية بالمديرية، والدكتورة أسماء شوقى مسؤول تنظيم الأسرة بالإدارة الصحية، وصفاء المحلاوى مسؤول إعلام الإدارة الصحية، وأسامة العوضى مدير مكاتب دمياط.