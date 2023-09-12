شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: دورات تدريبية مجانية لـ50 شابا بالإسماعيلية على مهن يحتاجها السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل أن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية بدأت فى برنامجين تدريبيين بالمجان على مهنتين من المهن التى يحتاجها سوق العمل وهى: التبريد والتكييف، والخياطة والتفصيل لعدد 50 متدربا، ومدة التدريب شهرين بمعدل 5 ساعات يوميًا، ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 / 2024، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل بالمحافظات لتأهيلهم وإصقالهم بالمهارات للإلتحاق بفرصة عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم تساهم فى الحد من معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة.

وأوضح محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، فى تقريرٍ للوزارة، أن البرامج التدريبية المجانية التى تقدمها المديرية للشباب من الجنسين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، ومن سن 18 إلى 45 سنة بمراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدة المتنقلة لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة وحقيقية داخل منشآت القطاع الخاص، كما أن التدريب يتميز بتوفير وسيلة مواصلات من وإلى التدريب يوميًا، وزى موحد لكل متدرب، وشهادة معتمدة من الوزارة بإتمام التدريب تؤهل الشباب للعمل فى منشآت القطاع الخاص بعد انتهاء فترات التدريب المهنى.