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شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تطرح البيض بـ 110 جنيهات فى منافذ الوزارة المتحركة والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت الوزارة أنه تم توفير عدد كبير من السلع والمنتجات الغذائية بالمنافذ المتحركة فى الميادين العامة وبأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح ما بين 20-30% لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق قدر كبير من التوازن فى الأسعار.
يشار الى أن الوزارة لديها عدد المنافذ الثابتة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى مقرات مديريات الزراعة و الإصلاح الزراعى والطب البيطرى فى المحافظات بلغت 243 منفذًا ثابتًا و30 متحركًا.
وأوضحت وزارة الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات، وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.
الزراعة تطرح البيض بـ 110 جنيهات فى منافذ الوزارة المتحركة
الزراعة تطرح البيض بـ 110 جنيهات فى منافذ الوزارة المتحركة
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