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دير الآباء اليسوعيين بالإسكندرية يستقبل البابا تواضروس الثانى.. صور

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القاهرة - سامية سيد - استقبل دير الآباء اليسوعيين بالإسكندرية، قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس.

 

وكان فى استقبال قداسته الأب مجدى سيف اليسوعى، ممثل الرئيس الإقليمى للرهبانيّة اليسوعيّة بمصر، والأب عادل زكا اليسوعى، رئيس دير الآباء اليسوعيين، بالإسكندرية، والأب ماريو بولس اليسوعى، مدير مركز الجزويت الثقافى، بالإسكندرية.

 

واحتوى برنامج الزيارة على العديد من الفعاليات التى قام بها قداسته مع الآباء بالدير، ففى البداية زار قداسته كنيسة الدير، حيث قام الأب ماريو بعرض، تضمن تاريخ الكنيسة، وتصميمها المعمارى الفريد، وأيضًا بعض التفاصيل حول العمل الرسولى للجماعة اليسوعيّة فى المدينة.

 

وتلا ذلك، حضور قداسة البابا حفل كورال قيثارة السماء، التابع لكنيسة العذراء مريم والقديس يوحنا الحبيب للأقباط الأرثوذكس، بجنالكيس، والتى تمت إقامته فى المسرح الإيطالى، التابع للدير، احتفالًا بمرور 25 عامًا على تأسيس الكورال.

 

 

البابا تواضروس فى الدير

 

البابا تواضروس فى الدير

 

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

 

جانب من جولة البابا
جانب من جولة البابا

 

جولة البابا
جولة البابا

 

زيارة البابا
زيارة البابا

 

قداسة البابا تواضروس الثانى
قداسة البابا تواضروس الثانى

 

لقاء البابا تواضروس
لقاء البابا تواضروس

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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