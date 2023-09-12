شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تستعد لإنشاء دور حضانة أطفال بمراكز تنمية وصحة الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي في إنشاء وتأثيث دور حضانة أطفال بمراكز تنمية وصحة الأسرة بالتعاون مع وزارة الصحة لرعاية الأطفال من سن يوم الى سن 4 سنوات، حيث إن مرحلة الطفولة المبكرة مرحلة التأسيس في تكوين شخصية الطفل من نواحيها المختلفة الجسدية والوجدانية والاجتماعية والذهنية والعاطفية.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد وقعت بروتوكول تعاون مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

ويهدف البروتوكول إلى إنشاء وتأثيث دور حضانة أطفال بمراكز تنمية وصحة الأسرة، حيث يتم التعامل مع الطفل من خلال منظومة متكاملة لتحقيق الحماية الاجتماعية والتي تشمل التغذية السليمة والتمتع بالصحة والأمان والحماية والبيئة الداعمة إلى جانب امتلاك مهارات ونواتج التعلم؛ بالإضافة إلى خلق فرص عمل للمرأة والشباب بصفتهم مقدمي خدمات تربوية أو أصحاب مشروعات خدمية خاصة من خلال التوسع في إنشاء دور الحضانة ومراكز خدمات الطفولة.