شكرا لقرائتكم خبر عن نظافة القاهرة تنجح فى إعادة تشغيل معدات كنس آلية للخدمة بدلا من تخريدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، من اعادة تشغيل العشرات من معدات الكنس والمعدات المستخدمة فى اعمال النظافة اليومية بشوارع القاهرة، وذلك بعد نجاح الورش الفنية التابعة للهيئة فى صيانتها بأيدى الفنيين بمجمع سيد عبد المقصود بإدارة الإنقاذ المركزى بالهيئة.

وتفقد اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، مجمع سيد عبد المقصود الإنقاذ المركزى، لمتابعة اعاده تشغيل واستخدام سيارات الكنس الالي بعد رفع كفاءتها بأيدي مهندسي وفنيين الورش الفنيه بمجمع الإنقاذ المركزي تحت إشراف المهندسة رحاب اباظة رئيس الإدارة المركزية للشوؤن الفنية

و تم تكليف المهندس إبراهيم عامر بالإصلاح ورفع كفاءة سيارات الكنس الالي بأيدي فنيين الإنقاذ المركزي في تحدي جديد وإثبات الذات واعاده تلك المكانس وضمها لأسطول الهيئة بدلا من تخريدها.

كما تفثد رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، الورش الفنية بالزاوية الحمراء، لمتابعة أعمال الصيانة الدورية واليوميه بكافة أنواع السيارات والتي تتم بأيدي مهندسي وفنيين الورش الفنية.

وأثنى "الشرشابى"، على المجهود المبذول من جميع العاملين والفنيين بالورش الفنيه بكافه تخصصاتهم، رافق سيادته المهندسه رحاب اباظه رئيس المركزيه للشوؤن الفنية والمهندس اسعد محمد مدير عام الورش الإنتاجية.