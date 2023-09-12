- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنشر معدات شفط المياه بالمحاور الرئيسية استعدادا للأمطار والان مع تفاصيل الخبر
وتشهد محافظة القاهرة والسواحل الشمالية حاليا، سقوط أمطار متوسطة إلى متفاوتة الشدة، فيما شهدت الإسكندرية من مساء أمس أمطارا غزيرة ومتفوتة الشدة، ومستمرة حتى الآن في بعض المناطق.
وفى السياق توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انتهاء تأثير العاصفة "دانيال" على أنحاء البلاد اعتبارا من الخميس المقبل، حيث ستشهد البلاد بعدها حالة من الاستقرار.
وأكدت الهيئة أن "دانيال" عاصفة استوائية دخلت ليبيا منذ يومين وسجلت سرعة الرياح فيها نحو 80 كيلو في الساعة، و فقدت معظم قوتها بعد وصولها لليابسة في ليبيا ولذلك يكون تأثيرها مختلف تماما على الأراضي المصرية على نحو أخف بكثير.
محافظة القاهرة تنشر معدات شفط المياه
معدات شفط المياه
محافظة القاهرة تنشر معدات شفط المياه
محافظة القاهرة تنشر معدات شفط المياه
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز