شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثانى بالثانوية العامة 7 مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق موقع التنسيق الالكترونى باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة فى تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، وذلك فى ضوء قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الثالثة في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم 12 سبتمبر، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يسجلوا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

كان السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أكد أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال الرغبات طلاب المرحلة الثالثة من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، مؤكدًا على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونيhttp://www.tansik.digital.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية متاحة؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.

وأكد المُتحدث الرسمي على أهمية استغلال الطلاب لفرصة المد الحالية وسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، واستغلال فرصة المد الحالية لتعديل الرغبات إلكترونيًا إذا رغب الطالب فيذلك، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر