شكرا لقرائتكم خبر عن رفع تعديات مقهى على حرم الطريق بالعمرانية استجابة لشكاوى المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة عدداً من شكاوى قاطني حي العمرانية تفيد بتضررهم من مقهى بشارع عدوي سليم أمام شارع كمال منصور لتعديها على حرم الطريق بوضع كراسي مما يعرقل الحركة المرورية بالشارع.

كما تلقت محافظة الجيزة شكوى من أحد المواطنين القاطنين بشارع المزلقان بالعمرانية الشرقية، تفيد بتضرره من انتظار سيارات الخشب أمام العقار القاطن به مما يسبب صعوبة في الدخول والخروج لمنزله.

ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي العمرانية بالتنسيق مع شرطة المرافق لبحث الشكاوي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة التواجد الميداني للتصدي لكافة أشكال التعدي والعمل على حل أي شكاوى تواجه المواطنين للارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لهم.

وعلى الفور، شن حي العمرانية حملة مكبرة أسفرت عن رفع كافة التعديات والإشغالات الموجودة بنهر الشارع وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لمنع تكرار ذلك مجددا.