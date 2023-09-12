الارشيف / أخبار مصر

اللهم لطفك بأهلنا في ليبيا.. صفحة الأزهر على فيس بوك تتضامن مع الأشقاء

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن اللهم لطفك بأهلنا في ليبيا.. صفحة الأزهر على فيس بوك تتضامن مع الأشقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غيرت الصفحة الرسمية للأزهر على فيس بوك الغلاف الرسمي cover photo وصورة البروفايل profile picture تضامنًا مع المأساة التي تعرض لها الشعب الليبي، وكتبت صفحة الأزهر الشريف عليها جملة "اللهم لطفَك ورحمتَك بأهلنا في ليبيا".

 

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قد قدم أمس التعازي للشعب الليبي الشقيق في ضحايا العاصفة والفيضانات العنيفة، داعيًا العالم للانتفاضة من أجل إغاثة المحاصَرين والمنكوبين، وتقديم يد العون للمتضرِّرين، والإسراع لإنقاذ الأرواح.

 

 

 

IMG-20230912-WA0059

 

 

IMG-20230912-WA0060

 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا