شكرا لقرائتكم خبر عن اللهم لطفك بأهلنا في ليبيا.. صفحة الأزهر على فيس بوك تتضامن مع الأشقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غيرت الصفحة الرسمية للأزهر على فيس بوك الغلاف الرسمي cover photo وصورة البروفايل profile picture تضامنًا مع المأساة التي تعرض لها الشعب الليبي، وكتبت صفحة الأزهر الشريف عليها جملة "اللهم لطفَك ورحمتَك بأهلنا في ليبيا".

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قد قدم أمس التعازي للشعب الليبي الشقيق في ضحايا العاصفة والفيضانات العنيفة، داعيًا العالم للانتفاضة من أجل إغاثة المحاصَرين والمنكوبين، وتقديم يد العون للمتضرِّرين، والإسراع لإنقاذ الأرواح.