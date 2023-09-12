شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. طقس غد حار بأغلب الأنحاء وتوقعات بسقوط أمطار والعظمى بالقاهرة 33 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا نشاط رياح على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على الوجه البحرى ، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى... وفيما يلى موجزا لأهم الأخبار.





توجيهات رئاسية.. رئيس أركان القوات المسلحة المصرية يصل ليبيا لتنسيق المساعدات

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وانطلاقاً من دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الليبى الشقيق فى كافة المحن والأزمات.. وصل اليوم إلى دولة ليبيا الشقيقة وفد عسكرى مصرى برئاسة الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للتنسيق على سبل تقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستى والإغاثة الإنسانية العاجلة بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الليبية المختصة وفقاً لاحتياجاتها لمواجهة التداعيات المترتبة على الإعصار مع فتح جسر جوى لنقل الدعم اللوجستى.





الهيئة الوطنية للانتخابات تقرر إنشاء قاعدة بيانات قيد المؤسسات الإعلامية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 36 (مكرر) الصادر بتاريخ الثلاثاء 12 سبتمبر سنة 2023 قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإنشاء قاعدة بيانات قيد المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية

بعد الاطلاع على الدستور و على القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات ؛ وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 23 لسنة 2019 بإنشاء قاعدة بيانات قيد المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الالكترونية لتغطية رقم 2 لسنة 2023 بشأن قبول طلبات مقدمة من بعض المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الالكترونية للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلي القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛الانتخابات والاستفتاءات ؛ وعلى الطلبات المقدمة للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات التغطية الإعلامية للانتخابات والاستفتاءات ؛ وعلى كتاب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم (178 ) المؤرخ 2023 /8/29؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 2023 /9/5 .





وزير الطيران المدنى الليبى: اختفاء 25% من مدينة درنة.. وعدد الضحايا يزداد

قال هشام شكيوات، وزير الطيران المدني بالحكومة الليبية، إن الوضع في ليبيا سئ للغاية، إذ إن حجم الكارثة كبير يفوق قدرات الدولة في التعامل مع هذا النوع من الكوارث، وعدد الضحايا يتزايد بمرور الوقت وتجاوز عدد الوفيات 1500 مواطن إلى جانب ارتفاع عدد المفقودين، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ وقوات الجيش في تسابق مع الزمن لانتشال الأحياء ومحاولة إرجاع الخدمات في المدينة من كهرباء واتصالات.

وأضاف «شكيوات»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن 25% من مدينة درنة اختفى تماما من سطح الأرض، أما باقي أجزاء المدينة تضررت نتيجة انجراف المياه لمساكن المواطنين وأصبحت غير صالحة للسكن، مشيرا إلى أن هذه المدينة تعيش وضعاً إنساني حرج للغاية، وهناك قلة في بعض المواد الغذائية بسبب الوضع المربك الذي يعيشه المواطنون.





السكة الحديد: وضع شاشات بالمحطات توضح المقاعد غير المحجوزة للركاب

أكد المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد، أنه سيتم وضع شاشات تلفزيونية أمام منافذ حجز تذاكر القطارات، بالمحطات، توضح المقاعد التى لم يتم حجزها للركوب، وذلك لمنع استغلال الركاب والتسهيل عليهم فى حجز التذاكر.

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد، لـ"الخليج 365"، أن الهيئة تعمل على إتاحة خدمات جديدة للركاب تسهيلا عليهم، وعلى رأسها الخدمات الإلكترونية والتى تخفف الضغط على شباك حجز التذاكر، وتحسن الخدمات المقدمة للجمهور.

وفى السياق تستعد الهيئة لافتتاح محطة قطارات صعيد مصر، حيث يجرى الآن الانتهاء من تشطيبات واجهات المحطة وكذلك تشطيب الأرصفة، والطابق الأول بالمحطة وتركيب سلالم المول التجارى، ويقام مبني المحطة الرئيسي علي مساحة 31.000 م2 والذى يتكون من دور بدروم سيستخدم كجراج بسعة 250 عربة ودور أرضى يحتوى علي جزء تجاري ضمن مول تجاري متكامل بالدور (الأول - الثاني) وأماكن ادارية ‏بالدور الارضي خاصة بالعاملين بالمحطة.

إعلان الحداد 3 أيام تضامنا مع الأشقاء بالمغرب وليبيا ضحايا الكوارث تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازى باسمه واسم الشعب المصرى فى ضحايا الكارثة الإنسانية فى المغرب. وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم إعلان الحداد ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية تضامناً مع الأشقاء فى المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال فى المغرب والإعصار في ليبيا. الرئيس السيسي: دعم فورى وإغاثى جوًا وبحرًا للأشقاء فى ليبيا والمغرب

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة صباح اليوم بعدد من قادة القوات المسلحة.

ووجه الرئيس السيسى القوات المسلحة بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية، جوًا وبحرًا، للأشقاء فى ليبيا والمغرب

كما أكد الرئيس السيسى تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء فى المغرب وليبيا.

الأرصاد: أجواء خريفية على أغلب الأنحاء وانخفاض الحرارة بقيم تصل إلى 5 درجات

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن العاصفة دانيال بدأت تفقد قوتها كلها بشكل كبير بمجرد دخولها الأراضى المصرية وتبقى منها منخفض جوى أثر بالأمس على المنطقة الغربية وتزامن معه امتداد منخفض جوى فى طبقات الجو العليا عملا على حالة من عدم الاستقرار بالأمس فى الأحوال الجوية، وبخاصة فى محافظة مطروح.

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذى يقدمه الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر ولمياء حمدين، على القناة الأولى والفضائية المصرية: "تساقطت أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة وكانت رعدية فى بعض الأماكن، ونشاط الرياح كان مثيرًا للرمال والأتربة أدى إلى تدهور الرؤية الأفقية وبخاصة فى سواحلنا الشمالية الغربية والصحراء الغربية وبعض المناطق من القاهرة بالأمس".

غلق كلى لمحور المشير فى الاتجاه القادم من نفق التسعين لمدة 10 أيام

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور .. وذلك لتنفيذ أعمال رفع كفاءة محور المشير طنطاوى .. مما يستلزم الغلق الكلى فى الإتجاه القادم من نفق التسعين تجاه محور المشير محمد على فهمى مع تحويل حركة المرور يميناً بطريق الخدمة الموازى لمحور المشير ، بداية من الساعة 12 صباح يوم الثلاثاء الموافق 12/9/2023 ولمدة (10) أيام ليلاً ونهاراً.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء تسجل 2195 جنيها فى مستهل التعاملات

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم بمستهل التعاملات الصباحية، حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 2195 جنيها، في حين تحرك سعر الذهب في البورصة العالمية إلي مستويات 1923 دولار.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 2509 جنيهات.

عيار 21 يسجل 2195 جنيها.

عيار 18 يسجل 1881 جنيها .

عيار 14 يسجل 1463 جنيها.

الجنيه الذهب 17560 جنيها.

التعليم توجه بمتابعة التزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات الدراسيةوجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات والإدارات التعليمية بضرورة متابعة التزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات الدراسية والرسوم المقررة والزيادة المحددة وأيضا الكثافات الطلابية وتدريس مواد القومية، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى مدرسة تخالف وخاصة من تقوم برفع وزيادة المصروفات تخالف المسموح بها، وذلك فى إطار الاستعداد للعام الدراسى الجديد المقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجارى بالمدارس الرسمية والخاصة.