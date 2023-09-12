شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى: نشكر مصر على مساندتها الدائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، الشكر مصر على وقوفها الدائم إلى جانب ليبيا ودعم ومساندة متضررى العاصفة دانيال.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية: "نحن في مصاب واحد، وما زال الوضع صعبا للغاية، والمياه تغمر أجزاء كبيرة جدا من منطقة الجبل الأخضر، سواء في المنطقة الجبلة أو الصحراوية".

وتابع اللواء أحمد المسمارى، أن فرق الإنقاذ توجه مصاعب كثيرا نظرا لأن الجثث تم رجفها بشكل كبير، وهناك مناطق وعرة تتراكم فيها المياه.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي إن الأمر كارثي، ونبذل جهودا كبيرة، والجنود يقومون بعمليات إنقاذ في مدينة درنة، والإحصائيات غير دقيقة والضحايا عددهم كبير، وهناك آلاف القتلى وآلاف المفقودين وآلاف المصابين وأحياء سويت بالأرض تماما.

وأوضح، أن المستشفيات أصبحت خارج الخدمة لأنها تضررت بسبب السيول، وليبيا تحتاج لكل أوجه المساعدات وتقدم بجانبنا في كل أزمات ليبيا.