شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى يطلق قافلة شاملة فى بنى سويف.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى قافلة شاملة لتوزيعها على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً فى بنى سويف

القافلة تضم 19 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والمواد الغذائية ضمن فعاليات مبادرة "قطار خير التحالف"

الفعاليات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا

تتضمن الشاحنات كميات من اللحوم وكراتين مواد غذائية ووجبات جاهزة وشنط مدرسية شاملة الأدوات

كما تتضمن جواكت مدرسية، ألحفة فايبر، وحلوى المولد، ولعب أطفال، وشنط صحية للأطفال، وقطع ملابس، وكراسى متحركة، ونظارات طبية وغيرها من المساعدات

شارك فى القافلة 12 كيانا وهي:

مؤسسة مصر الخير، جمعية مسجد مصطفى محمود، مؤسسة أبو العينين، أبوهشيمة الخير، مؤسسة العربى، مؤسسة الجارحى وجمعية الأورمان، بنك الطعام المصرى، الهيئة القبطية الإنجيلية، مؤسسة صناع الحياة، جمعية رسالة، مؤسسة حياة كريمة

تم تنظيم ندوة بقرية التل ببنى سويف لتوعية الصيادين بالحفاظ على نهر النيل والاستفادة من المخلفات بإعادة تدويرها