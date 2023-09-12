شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بالحداد 3 أيام على أرواح ضحايا الكوارث الطبيعية بليبيا والمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 286 لسنة 2023 بإعلان حالة الحداد العام فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، على أرواح ضحايا الكوارث الطبيعية التى ضربت دولتي المغرب وليبيا الشقيقتين، وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023 وحتى غروب شمس يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023.

وجاء نص القرار في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء..