شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.. إتاحة النتيجة إلكترونيا فور انتهاء فرز الرغبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، أصبحت حديث الطلاب، بالتزامن مع غلق باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة الدور الثانى وطلاب تنسيق المرحلة الثالثة، حيث بدأ الطلاب فى التساؤل عن النتيجة وكيفية الحصول عليها.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة مقرر إعلانها بعد انتهاء مكتب التنسيق من فرز رغبات الطلاب المسجلة على موقع التنسيق الإلكترونى على أن يتم إتاحة النتيجة إلكترونيا على موقع التنسيق الإلكترونى فور اعتمادها.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، أعلن مكتب التنسيق أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان النتيجة أمام هؤلاء الطلاب لتلقي رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، وفقاً للشروط والقواعد والنسبة المقررة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.