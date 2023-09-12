شكرا لقرائتكم خبر عن "المنفى" يشكر الرئيس السيسى على الجهود المصرية الحثيثة لدعم ليبيا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسي الليبى.

ويستعرض الخليج 365 من خلال الإنفوجراف التالى أبرز النقاط التى تمحورت حولها المكالمة الهاتفية بين الرئيسين..

الرئيس السيسى أكد تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء فى ليبيا فى مواجهة تداعيات الكارثة الإنسانية التى خلفها إعصار دانيال.

شدد الرئيس على أن مصر لن تدخر جهداً فى دعم الأشقاء الليبيين وتقديم جميع صور الإغاثة والمساندة بكافة السبل والوسائل.

تقدم الرئيس بخالص التعازى باسمه واسم الشعب المصرى فى الضحايا من الأشقاء فى ليبيا

رئيس المجلس الرئاسى الليبي أعرب عن خالص تقدير ليبيا حكومةً وشعباً للمساندة المصرية الصادقة

ثمن الجهود المصرية الحثيثة فى دعم ليبيا فى مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة، وتوجيهات الرئيس السيسى للقوات المسلحة المصرية لتقديم الدعم الفورى، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين