شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: تعديل جداول المخدرات جاء من أجل التيسير الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور حمادة شريف، معاون رئيس هيئة الدواء المصرية والمتحدث الرسمي باسم الهيئة، تفاصيل التعديلات على جداول المخدرات.

وتابع الشريف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون مكافحة المخدرات ملحق به 6 جداول.

ولفت الدكتور حمادة شريف، معاون رئيس هيئة الدواء المصرية إلى أن هناك بند خاص بالنباتات الممنوعة من الزراعة لأنها تدخل في صناعة المواد المخدرة

وأوضح أن هذه الجداول موضوعة منذ ستينيات القرن الماضي ويتم تعديلها وتنقيحها كل فترة وكانت هناك حاجة ضرورية لذلك من أجل التيسير العلمي والطبي المطلوب.

وأردف الدكتور حمادة شريف، معاون رئيس هيئة الدواء المصرية أن معظم المواد التي تم التعديل عليها لا تدخل في المواد الصناعية والطبية وتم نقلها من جدول إلى آخر.

وواصل كلامه: أن التعديل لم يحذف أي من المواد المخدرة السابقة أو تخفيف الرقابة عليها، مشيرا إلى نقل المجموعات ومشتقاتها من القسم الثاني بالجدول رقم (1) إلى القسم الأول (ب) من الجدول ذاته

واستطرد أنه لا يوجد أدوية تم إضافتها للجدول ولكن هناك مادة صناعية جديدة تم إضافتها للجدول لأنها تدخل في إنتاج المخدرات التخليقية والتي يدخل في صناعتها بعض المواد ويتم التحديث عليها بشكل دائم.

واختتم الدكتور حمادة شريف، معاون رئيس هيئة الدواء المصرية، أن المواد التي تدخل في إنتاج المخدرات المخلقة يتم الحصول عليها من الخارج بشكل غير شرعي ولا تدخل في أي استخدام طبي مباشر.