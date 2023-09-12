شكرا لقرائتكم خبر عن "طب أسنان القاهرة" تنظم قافلة طبية مجانية بالوراق ضمن "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، إطلاق القوفال الطبية المجانية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، إذا أطلقت القافلة الثانية بإشراف الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الأسنان إلى منطقة الوراق.

وأشار الدكتور هشام عبد الحكم، فى تصريحات له، إلى أن إجمالي الحالات التي تم علاجها 505 حالات، وجاء تصنفيها 30 حالة خلع للأطفال، 12 حالة تنظيف، وحشو عادي 13، وحشو عصب 7، وخلع للكبار 100، وكشف الأطفال 300، وكشف كبار 210، وتحويل حالات إلى المستشفى بالكلية لاستكمال العلاج 46 حالة، وبلغ حالات الكشف المبكر عن أورام الفم 132.

ولفت عميد كلية طب الأسنان عن إطلاق حملات التوعية وتوزيع الأدوية مجانا على المواطنين خلال فترة عمل القافلة، مشيرا إلى أن الكلية ستواصل اطلاق القوافل الطبية لكافة المناطق على مستوى المحافظات المختلفة.