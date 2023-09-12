شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزير الزراعة لـ"dmc": الرائحة الكريهة فى الجو غبار وغير مضرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الدكتور محمد على فهيم، مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن الرائحة التى اشتمها المواطنين فى الساعات الأولى من الصباح قائلا:" عاصفة ليبيا عندما حضرت مصر تحولت لمنخفض جوى، وتحول الأمر لرائحة غبار ورائحة المصانع المتواجدة وغاز الميثان الخارج من المدن وهو مجرد لجذب تيارات الهواء والأدخنة وغاز الميثان من أحواض الترطيب".

وأكد محمد على فهيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc، أن الرائحة الكريهة غير مضرة مجرد بعض الغبار والأتربة جاءت من المحيط وهذه مظاهر التغير المناخى من منخفضات اعتيادية، والذى حذرت الدولة المصرية منها فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، وعلى الدول المتقدمة أن تعوض الدولة الليبية.

وأوضح محمد على فهيم، أنه بسبب تغير المناخ متوقع أن نرى هذا الأمر، وعلى أصحاب الحساسية أخذ احتياطاتهم أثناء الخروج، ويجب أن تتغير ثقافة المناخ لدى نفوس الناس، ولذا غيرت الدولة محاور الطرق من أجل مواجهة التغير المناخى، لافتا إلى أنه من الوارد تكرار أمطار خريفية.