شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر فى بنغازى: الأزمة كبيرة ومصر تقف معنا وننسق مع الهلال المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تحدث توفيق الشكرى المتحدث باسم الهلال الأحمر فى بنغازى، عن الأزمة الإنسانية فى ليبيا بعد ضرب إعصار دانيال لها قائلا:" العمل مستمر وعدد المفقودين تجاوز 10 آلاف شخص والضحايا 4500 شخص، مؤكدا أن الجميع متكاتف فى ليبيا من الحكومة والهلال الأحمر وتم تسخير كل الجهود لكن الأزمة تتفاقم".

وأضاف توفيق الشكرى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc، أن الحكومة المصرية والشعب المصرى نجدها جنبا إلى جنب مع الشعب الليبى فى كل الأزمات، مشيرا إلى أنه متوقع فى ساعات قليلة أن تصل شحنات كبيرة من الدعم.

أوضح توفيق شكرى أن عدد المفقودين كثير والإمكانيات التى تساعد فى عمليات البحث قليلة والمتضررين يحتاجون لمأوى وأغذية وغيرها، مؤكدا أن المدينة تضررت وشهدت دمارا كبيرا، وهناك تنسيق ما بين الهلال الأحمر المصرى، موضحا أنه يتم التعرف على المفقودين والضحايا عن طريق أهاليهم.