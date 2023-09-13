شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد بدء الدراسة والإجازة وامتحانات النقل والشهادات الأزهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بالمعاهد الازهرية مقترح تحديد مواعيد بدء الدراسة، وإجازة نصف العام في المعاهد الأزهرية للعام الدراسى 1446/1445 هجريا ـ 2024/2023 م.

أولاً : موعد بدء العام الدراسي:

تبدأ الدراسة بجميع المعاهد الأزهرية، يوم السبت 15 من ربيع الأول 1445هـ الموافق 30 من سبتمبر 2023م .

ثانياً : إجازة نصف العام :

تبدأ إجازة نصف العام اعتبارا من يوم السبت 16 من رجب 1445هـ الموافق 27 من يناير 2024م، وتنتهى يوم الخميس 28 من رجب 1445هـ الموافق 8 من فبراير 2024م.

يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 30 من رجب 1445هـ الموافق 10 من فبراير 2024م.

ثالثاً : امتحانات النقل :

1- امتحانات النقل بالمعاهد الابتدائية الأزهرية :-

الفصل الدراسى الأول

جميع صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية، يوم السبت 10 من جمادى الآخر 1445هـ الموافق 23 من ديسمبر 2023م .

الفصل الدراسي الثاني الدور الثاني

جميع صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية يوم السبت 13 من محرم 1446هـ الموافق 20 من يوليو 2024م.

امتحانات النقل الإعدادي بالمعاهد الإعدادية والبعوث الإسلامية الأزهرية

- الفصل الدراسى الأول

يوم السبت 10 من جمادى الآخر 1445هـ الموافق 23 من ديسمبر 2023 م

- الفصل الدراسى الثانى

يوم السبت 11 من شوال 1445هـ الموافق 20 من أبريل 2024م

-الدور الثاني

يوم السبت 13 من محرم 1446هـ الموافق 20 من يوليو 2024م

امتحانات النقل الثانوي بالمعاهد الثانوية والبعوث الإسلامية الأزهرية

-الفصل الدراسى الأول

يوم السبت 17 من جمادى الآخر 1445هـ الموافق 30 من ديسمبر 2023م

الفصل الدراسي الثاني

يوم الأحد 19 من شوال 1445هـ الموافق 28 من أبريل 2024م

-الدور الثاني

يوم السبت 13 من محرم 1446 هـ الموافق 20 من يوليو 2024م

امتحانات النقل لمعاهد القراءات الأزهرية

- الدور الأول

يوم الأحد 19 من شوال 1445 هـ الموافق 28 من أبريل 2024م

-الدور الثاني

يوم السبت 13 من محرم 1446هـ الموافق 20 من يوليو 2024م

امتحانات الشهادات العامة الأزهرية :

- امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية :-

الفصل الدراسى الأول

يوم الثلاثاء 5 من رجب 1445 هـ الموافق 16 من يناير 2024 م

الفصل الدراسى الثانى

يوم الأربعاء 7 من ذي القعدة 1445هـ الموافق 15 من مايو 2024 م

الدور الثاني

يوم الأربعاء 1 من صفر 1446 هـ الموافق 7 من أغسطس 2024 م

امتحانات شهادات القراءات :

الدور الأول

يوم الأربعاء 6 من ذي القعدة 1445 هـ الموافق 15 من مايو 2024 م

الدور الثاني

يوم الأربعاء 1 من صفر 1446هـ الموافق 7 من أغسطس 2024م

- امتحانات الشهادات

(الثانوية الأزهرية - إعدادية البعوث - ثانوية البعوث )

الدور الأول

يوم السبت 24 من ذي القعدة 1445هـ الموافق 1 من يونيه 2024م

الدور الثاني

يوم الثلاثاء 14 من صفر 1446هـ الموافق 20 من أغسطس 2024م

- تستمر جميع أعمال الامتحانات السابقة أيام العطلات الرسمية فيما عدا أيام الجمع . مع مراعاة تعديل التاريخ الهجري بما يتوافق مع التقويم الميلادي إذا اقتضى الأمر ذلك.

ينتهى العام الدراسى في جميع المعاهد الأزهرية بانتهاء أعمال الامتحانات للعام الدراسي 2024/2023، وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثانى ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور.

-امتحان مسابقة القبول المعاهد القراءات :

يوم السبت 3 من ربيع الأول 1446هـ الموافق 7 من سبتمبر 2024 م.

تعقد الامتحانات الشفوية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة .