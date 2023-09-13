- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد بدء الدراسة والإجازة وامتحانات النقل والشهادات الأزهرية والان مع تفاصيل الخبر
أولاً : موعد بدء العام الدراسي:
تبدأ الدراسة بجميع المعاهد الأزهرية، يوم السبت 15 من ربيع الأول 1445هـ الموافق 30 من سبتمبر 2023م .
ثانياً : إجازة نصف العام :
تبدأ إجازة نصف العام اعتبارا من يوم السبت 16 من رجب 1445هـ الموافق 27 من يناير 2024م، وتنتهى يوم الخميس 28 من رجب 1445هـ الموافق 8 من فبراير 2024م.
يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 30 من رجب 1445هـ الموافق 10 من فبراير 2024م.
ثالثاً : امتحانات النقل :
1- امتحانات النقل بالمعاهد الابتدائية الأزهرية :-
الفصل الدراسى الأول
جميع صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية، يوم السبت 10 من جمادى الآخر 1445هـ الموافق 23 من ديسمبر 2023م .
الفصل الدراسي الثاني الدور الثاني
جميع صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية يوم السبت 13 من محرم 1446هـ الموافق 20 من يوليو 2024م.
امتحانات النقل الإعدادي بالمعاهد الإعدادية والبعوث الإسلامية الأزهرية
- الفصل الدراسى الأول
يوم السبت 10 من جمادى الآخر 1445هـ الموافق 23 من ديسمبر 2023 م
- الفصل الدراسى الثانى
يوم السبت 11 من شوال 1445هـ الموافق 20 من أبريل 2024م
-الدور الثاني
يوم السبت 13 من محرم 1446هـ الموافق 20 من يوليو 2024م
امتحانات النقل الثانوي بالمعاهد الثانوية والبعوث الإسلامية الأزهرية
-الفصل الدراسى الأول
يوم السبت 17 من جمادى الآخر 1445هـ الموافق 30 من ديسمبر 2023م
الفصل الدراسي الثاني
يوم الأحد 19 من شوال 1445هـ الموافق 28 من أبريل 2024م
-الدور الثاني
يوم السبت 13 من محرم 1446 هـ الموافق 20 من يوليو 2024م
امتحانات النقل لمعاهد القراءات الأزهرية
- الدور الأول
يوم الأحد 19 من شوال 1445 هـ الموافق 28 من أبريل 2024م
-الدور الثاني
يوم السبت 13 من محرم 1446هـ الموافق 20 من يوليو 2024م
امتحانات الشهادات العامة الأزهرية :
- امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية :-
الفصل الدراسى الأول
يوم الثلاثاء 5 من رجب 1445 هـ الموافق 16 من يناير 2024 م
الفصل الدراسى الثانى
يوم الأربعاء 7 من ذي القعدة 1445هـ الموافق 15 من مايو 2024 م
الدور الثاني
يوم الأربعاء 1 من صفر 1446 هـ الموافق 7 من أغسطس 2024 م
امتحانات شهادات القراءات :
الدور الأول
يوم الأربعاء 6 من ذي القعدة 1445 هـ الموافق 15 من مايو 2024 م
الدور الثاني
يوم الأربعاء 1 من صفر 1446هـ الموافق 7 من أغسطس 2024م
- امتحانات الشهادات
(الثانوية الأزهرية - إعدادية البعوث - ثانوية البعوث )
الدور الأول
يوم السبت 24 من ذي القعدة 1445هـ الموافق 1 من يونيه 2024م
الدور الثاني
يوم الثلاثاء 14 من صفر 1446هـ الموافق 20 من أغسطس 2024م
- تستمر جميع أعمال الامتحانات السابقة أيام العطلات الرسمية فيما عدا أيام الجمع . مع مراعاة تعديل التاريخ الهجري بما يتوافق مع التقويم الميلادي إذا اقتضى الأمر ذلك.
ينتهى العام الدراسى في جميع المعاهد الأزهرية بانتهاء أعمال الامتحانات للعام الدراسي 2024/2023، وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثانى ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور.
-امتحان مسابقة القبول المعاهد القراءات :
يوم السبت 3 من ربيع الأول 1446هـ الموافق 7 من سبتمبر 2024 م.
تعقد الامتحانات الشفوية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة .
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز