شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن توزيع منهج المهارات المهنية للصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توزيع منهج المهارات المهنية لصفوف النقل «الرابع والخامس والسادس» الابتدائى الفصل الدراسى الأول، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسى 2023/2024. منهج المهارات المهنية للصف الرابع الابتدائي منهج المهارات المهنية للصف الرابع الابتدائي يتضمن منهج المهارات المهنية للصف الرابع الابتدائى الفصل الدراسى الأول المحاور التالية : - المحور الأول: ارتباط المهن والفنون بالمجتمع الترابط الأسرى. المحور الأول: ارتباط المهن والفنون بالمجتمع الترابط الأسرى. - الأدوار والمسئوليات فى الأسرة. - مصادر المعرفة. - الزراعة فى المنزل. - رعاية نباتات الزينة. - الإصلاحات المرئية. - المشكلات الأسرية. - طرق حل المشكلات لدى الأسرة. - المهن الفندقية والسياحية. - المهن الأخرى فى السراي. - الدكتور المهندس هانى عازر. المحور الثاني: الحياة والعمل من أجل التنمية المستدامة:- المحور الثاني: الحياة والعمل من أجل التنمية المستدامة:- - الموارد وإعادة التدوير. - منتجات جديدة من إعادة التدوير. - إعادة استخدام أشياء متاحة فى المنزل. - الحياة المستدامة. - ميزانية الأسرة. - ليلجول سيداغات. - المحور الثالث الصحة والسلامة للجميع:- - المحور الثالث الصحة والسلامة للجميع:- - العناصر الغذائية. - وجبة غذائية متوازنة. - نظام غذائى صحي. - الطعام غير الصحى. - المحافظة على سلامة الطعام. -الشراب الطبيعى والشراب الصناعى. - السلامة فى المطبخ. - إعداد الطعام والشراب الصحي. - الإسعافات الأولية والسلامة. - السلامة فى المنزل. - السلامة فى استخدام الطلاء. - شخصيات مؤثرة: مجدى يعقوب. المحور الرابع: الرؤية الفنية للمال المحور الرابع: الرؤية الفنية للمال - تصميم الحدائق. - العناية بالأقشمة والملابس. - تصميم علامات تجارية. - مبادئ التصميم الجيد. -الإعلان عن المنتجات. - شخصيات مصرية مؤثرة: مجدى يعقوب. منهج المهارات المهنية للصف السادس الابتدائي منهج المهارات المهنية للصف السادس الابتدائي يتضمن محتوى منهج المهارات المهنية للصف السادس الابتدائى الفصل الدراسى الأول على المحاور التالية:- - المحور الأول: ارتباط المهن والفنون بالمجتمع. - الأدوار الفنية فى المجتمع. - أهمية المهن الصناعية فى مجتمعنا. - الزراعة فى المجتمع. - البحث فى القضايا البيئية. - المهن المتغيرة اليوم وفى المستقبل. - تطوير المجتمع للأجيال القادمة. - شخصيات مصرية مؤثرة: سميحة أيوب. - المستكشف النشط: الدكتور أكاش أحامد. - المحور الثاني: الحياة والعمل من أجل التنمية المستدامة : - المحور الثاني: الحياة والعمل من أجل التنمية المستدامة : - ما المقصود بإعداد الميزانية ؟ - الاستثمار فى الموارد. - الكهرباء. - زراعة النباتات المزهرة؟ - الموارد والترويج للسياحة. - شخصيات مؤثرة محمود العربي. - المكشف النشط.

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