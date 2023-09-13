لأول مرة.. قبول البنين بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بدء كلية التربية للطفولة المبكرة فى استقبال الطلاب الجُدد من البنين لأول مرة إلى جانب البنات من خريجى الثانوية العامة بمختلف البرامج الدراسية لمرحلة البكالوريوس للعام الدراسى الجديد 2023/ 2024، وذلك ضمن تفعيل العمل باللائحة الدراسية الجديدة بالكلية، وفى إطار حرص الجامعة على استحداث وتطوير اللوائح والبرامج الدراسية بكلياتها ومعاهدها.

وقال الدكتور محمد الخشت، فى بيان صادر عن جامعة القاهرة، أن كلية التربية للطفولة المبكرة تُعد بيت خبرة فى مجال تربية وتعليم الأطفال، وتستهدف رفع المستوى المهنى والعلمى للعاملين فى هذا المجال، وإعداد المتخصصين فى مختلف المجالات التربوية، والإسهام فى تطوير الفكر التربوى ونشر الاتجاهات التربوية الحديثة، وكذلك تبادل الخبرات والمعلومات مع الهيئات والمؤسسات التعليمية والثقافية المصرية والعربية والدولية، والتعاون معها فى معالجة القضايا التربوية المشتركة.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن جامعة القاهرة تسعى إلى مواكبة متطلبات جامعات الجيل الرابع وأحدث نظم التعليم التى تقوم على المنافسة مع البرامج المناظرة لها بالجامعات المحلية والدولية، وذلك من خلال محاور أساسية، أهمها استحداث وتطوير البرامج واللوائح الدراسية، وعقد اتفاقيات لدرجات علمية مشتركة ومزدوجةمع جامعات أجنبية، وتجديد طرق واستراتيجيات التعلم والامتحانات.

ومن جانبها قالت الدكتورة جيهان عزام عميدة كلية التربية للطفولة المبكرة، أن الكلية تقدم العديد من البرامج الدراسية سواء العادية مثل برنامج إعداد معلمى التربية للطفولة المبكر، وبرنامج إعداد معلمى التربية الخاصة، وبرنامج إعداد معلمى الحضانة، أو البرامج الخاصة مثل برنامج إعداد معلمى الطفولة المبكرة باللغة الإنجليزية، وبرنامج إعداد معلمى التكنولوجيا والتعلم الرقمى، وبرنامج إعداد معلمى علوم الإعاقة.

جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة نجحت فى استحداث وتطوير نحو 1322 من البرامج واللوائح الدراسية والدبلومات والدرجات العلمية بمختلف أنواعها لكل من المرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا على مستوى الكليات والمعاهد بنظام الساعات المعتمدة وأنظمة التعليم الإلكترونى والمدمج والهجين والأوروبى، منها هذا العام فقط 136 برنامجا ولائحة ودرجة علمية.