شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة 2000 جنيه لجميع العاملين بأكاديمية البحث العلمى بمناسبة المولد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود صقر صباح اليوم، أنه تمت الموافقة علي منح مكافأة تشجيعية قدرها 2000 جنيه لجميع العاملين بالأكاديمية بمختلف قطاعاتها والإدارات التابعة لها، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف وقرب بدء العام الدراسي الجديد، وذلك حرصاً من الأكاديمية على تحفيز العاملين على بذل مزيد من الجهد بما يعود بالنفع على سير العمل بالأكاديمية، فضلا عن التيسير علي العاملين وتخفيف الأعباء الاقتصادية في كافة المناسبات الاجتماعية والدينية وإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم.

وتقدمت أسرة أكاديمية البحث العلمى بالتهنئة لجميع العاملين بمناسبة ذكرى مولد أشرف خلق الله وسيد المرسلين داعية الله "سبحانه وتعالى"، أن يعيد هذه الذكرى العطرة علينا وعلى العالم أجمع بالخير واليمن والبركات، متمنيه أجمل الأمنيات بعام دراسي موفق لكل أبنائنا.