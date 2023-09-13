شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: تخريج الدفعة الأولى من الشباب المتدربين على مهنة "مستشار تأمين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل أن مديرية القوي العاملة بمحافظة الأسكندرية إنتهت من تدريب الشباب من الجنسين راغبى العمل على مهنة مستشار تأمين، واجراء المقابلات الشخصية لعدد 60 متقدم ، وقبول 30 من راغبى التدريب، وتعيين 6 شباب بأحد الشركات من المتدربين المتميزين، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المديرية والشركة لتدريب وتشغيل الشباب فى مجال التأمينات على الحياة بهدف التدريب والتشغيل وإعداد كوادر على مستوى عالي من الخبرة.

كما أعلنت الوزارة عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة أسيوط، فعاليات أسبوع السلامة والصحة المهنية، بأحد شركات الأسمنت، بمشاركة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وحضور ممثلى 62 من إدارات السلامة والصحة المهنية بشركات ومصانع المحافظة ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، وذلك بهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف القطاعات والمنشآت.

وأوضح علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، فى تقريرٍ للوزارة ، أن الفعاليات بدأت بتفقد المحافظ المعرض المقام على هامش أسبوع السلامة والصحة المهنية الأول والذي يضم عدداً من المعدات والمهمات وأدوات الوقاية التي تتعلق بحماية وسلامة العامل والمنشأة على حد سواء.