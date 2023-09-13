شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان زوج السفيرة مشيرة خطاب رئيس "القومي لحقوق الإنسان" ظهر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشيع عقب صلاة ظهر اليوم الأربعاء، جنازة المهندس حسين خطاب، زوج السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذى توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وتقام صلاة الجنازة بمسجد الفاروق بالمعادى، ويوارى الثرى بمقابر القوات المسلحة بالتجمع الخامس. ومن المقرر أن تحدد أسرة الراحل المهندس حسين خطاب، ميعاد ومكان العزاء فى وقت لاحق.

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