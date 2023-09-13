شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "فاكسيرا": توفير أحدث لقاحات الأنفلونزا للمواطنين وتصنيعها محليا لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور شريف الفيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأمصال واللقاحات "فاكسيرا"، أن الشركة تستهدف توطين صناعة اللقاحات، وجعل مصر مركز إقليمى لتصنيع اللقاحات المختلفة، لسد احتياجات البلاد منها والتصدير لأفريقيا .

وقال الدكتور شريف الفيل في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه يتم حاليا التخطيط لتصنيع وإنتاج لقاح الأنفلونزا محليا بالتعاون مع أحد الشركات الكورية، مشيرا إلى أنه تم إدخال أحدث لقاح للأنفلونزا "لقاح الأنفلونزا الرباعى" إلى مصر وتوفيره بالمراكز بسعر مناسب، وتابع: نستهدف توطين صناعة المستحضرات الحيوية بشرط تحقيق الجودة والأمان والفاعلية.

وأضاف الدكتور شريف الفيل: "سيتم ضخ 100 ألف جرعة من لقاح الأنفلونزا الرباعى الكوري بسعر 190 جنيها للمواطنين في 18 مركزا لفاكسيرا بالقاهرة والمحافظات المختلفة وسيكون متاح بداية من شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أنه يوجد أعداد لمجموعة من المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الكبيرة لتأمين المستحضرات الحيوية من اللقاحات والأمصال لتحقيق الاكتفاء الذاتى.