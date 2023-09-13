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الرئيس السيسي يشهد اصطفاف معدات الدعم والإغاثة المقدمة للأشقاء فى ليبيا

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القاهرة - سامية سيد - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا، موجهًا القوات المسلحة بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية، جواً وبحراً، للأشقاء فى ليبيا والمغرب.

كما أكد الرئيس السيسى تضامن مصر الكامل ودعمها المستمر للأشقاء في المغرب وليبيا.

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012