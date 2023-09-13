شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشهد اصطفاف معدات الدعم والإغاثة المقدمة للأشقاء فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا، موجهًا القوات المسلحة بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية، جواً وبحراً، للأشقاء فى ليبيا والمغرب.

كما أكد الرئيس السيسى تضامن مصر الكامل ودعمها المستمر للأشقاء في المغرب وليبيا.