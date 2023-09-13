شكرا لقرائتكم خبر عن طقس حار غدا بأغلب الأنحاء وشديد الحرارة جنوبا والعظمى بالقاهرة 34 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد الغد نشاط رياح على بعض المناطق، وشبورة مائية صباحا من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غد، الخميس: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 28 درجة.

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م حدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.