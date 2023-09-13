شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية العمل بالإسماعيلية تنظم ندوة توعوية بشأن التمكين الاقتصادى للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل، أن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية نظمت ندوة للتوعية في مقر مركز التدريب المهني، تناولت مجموعة من الموضوعات حول أهداف وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة ودورها فى تنمية الأسرة المصرية وتطوير العمل، وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بتنمية الأسرة المصرية والمساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، والتى تستهدف حياة كريمة للمواطن المصرى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام قانون العمل والحقوق والواجبات للعاملين والتمكين الاقتصادي للمرأة كعنصر أساسي وفعال في كافة خطط التنمية.

وأوضح محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أن وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة وتأمين بيئة العمل قامت بتنظيم الندوة، وقامت بإلقاء المحاضرة مروة أنس مسؤول وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة و تنمية الأسرة المصرية بالمديرية ، والتى تناولت التأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والتي تعيق ترقى النساء إلى المناصب العليا فى الشركات، كما جرى استعراض القرارات الوزارية رقم 43 و 44 الخاصة بتشغيل النساء والتنويه عن الفرق بين العنف والتحرش داخل بيئة العمل، وكذلك تم شرح أنواع مخاطر العمل و طرق الوقاية منها فى ظل التغيرات المناخية الحالية مما يؤثر على صحة وسلامة العاملين فى بيئة العمل وبالتالي على إنتاجية الفرد العامل.