شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة السفيرة مشيرة خطاب تشيع زوجها الراحل لمثواه الأخير بمقابر العائلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيعت أسرة وأصدقاء عائلة السفيرة مشيرة خطاب جثمان زوجها المهندس حسين خطاب إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمقابر القوات المسلحة فى التجمع الخامس.

وتوفي فى ساعات أولى من صباح اليوم، زوج السفيرة مشيرة خطاب، وصلت الأسرة وأصدقاء العائلة الجنازة عليه، ظهر اليوم بمسجد الفاروق بالمعادي.

ومن المقرر أن تعلن الأسرة فى وقت لاحق موعد ومكان إقامة العزاء.