شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المجمعات الزراعية والحكومية ضمن حياة كريمة فى قنا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل سلسلة افتتاحات مشروعات مبادرة "حياة كريمة" فى نجوع وقرى محافظة قنا، وتستهدف مبادرة حياة كريمة تنفيذ 1683 مشروعا بتكلفة 40 مليار جنيه يجرى تنفيذها فى 5 مراكز، تضم 19 مجلسا قرويا و87 قرية رئيسية و722 نجعا وعزبة.

وتم الانتهاء من تنفيذ 856 مشروعا منها حتى الآن ويستفيد منها 1.5 مليون مواطن وتعمل حياة كريمة على إنهاء محطة رفع صرف صحى قرى أبو دياب غرب وأبو دياب شرق والعزب، وفى قرية السمطا افتتحت المبادرة مجمع

الخدمات الزراعية تجريبيا.

ويتكون من طابقين ويشمل "وحدة بيطرية على مساحة 180م وجمعية زراعية على مساحة 150م" كما تم تشغيل مجمع الخدمات الحكومية تجريبيا وافتتحت المبادرة مجمع خدمات المواطنين بقرية المراشدة والذى يقدم العديد من الخدمات اليومية الخاصة باستخراج الأوراق المختلفة، من خلال عدة مكاتب خدمية تشمل وحدة محلية ومركزا تكنولوجيا ووحدة تضامن اجتماعى ومكتب تموين لتنهى حياة كريمة معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.