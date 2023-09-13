شكرا لقرائتكم خبر عن توحيد لون العقارات المطلة على محور عبد المجيد محمود بالمقطم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود الأجهزة التنفيذية في أعمال رفع كفاءة البلوكات والعقارات المطلة ودهانها بلون موحد المطلة على محور المستشار عبد المجيد محمود، بنطاق حي المقطم بالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية طبقا لتعليمات محافظ القاهرة، وذلك في ضوء التوجيهات المستمرة من القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الشكل الجمالي والذوق العام لجميع المباني وخلق وجهة حضارية تماشيا مع اعمال التطوير المستمرة وخلق محاور مرورية جديدة من خلال مواصلة الجهود المبذولة بصورة مستمرة.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أنه تم الانتهاء من دهان 26 عقار مطل على محور المستشار عبد المجيد محمود من واجهات المبانى والنوافذ باللون الموحد "البيج الفاتح"، لإعادة اللمسة الجمالية والحضارية، واستعادة الهوية المصرية، والنسق الحضارى ومعالجة التشوه البصرى للمباني وتنفيذاً لخطة التطوير الشاملة الموضوعة لشوارع حي المقطم وارتقاء بمظهر المحاور المرورية الجديدة.

وشددت "عبد المنعم" على ضرورة المتابعة الدورية لكافة أعمال التطوير من طلاء عقارات وإزالة كافة المخالفات وإلاشغالات وغيرها من أعمال مع تطوير كافة الطرق حتى لا يعاود مرة أخرى الوضع كما كان عليه ومنع تشويه التطوير الذى شهدته المنطقة.