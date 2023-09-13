شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية فرنسا تزور مصر اليوم وتلتقى عددا من كبار المسئولين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا فى وقت لاحق اليوم الأربعاء زيارة رسمية إلى القاهرة تستغرق يومين.

وتلتقي الوزيرة كولونا خلال الزيارة بعدد من المسئولين المصريين من بينهم وزير الخارجية سامح شكرى.

وذكرت الخارجية الفرنسية - فى بيان صحفى وزعته السفارة الفرنسية بالقاهرة - أن المباحثات ستتناول تداعيات الحرب الروسية فى أوكرانيا، خاصة على الأمن الغذائي العالمي، بالاضافة الى المبادرات التي اتخذتها فرنسا لمساعدة البلدان الأكثر تضررا من الاضطرابات الناجمة بالأسواق الزراعية.

وستناقش الوزيرة مع المسئولين المصريين سبل توفير حلول سياسية دائمة للأزمات التي تؤثر على المنطقة، خاصة في السودان وليبيا والأراضي الفلسطينية ولبنان.

وفي أعقاب استضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ في نوفمبر 2022 ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة ميثاق مالي عالمي جديد في يونيو الماضي في باريس، ستبحث الوزيرة ونظيرها المصرى تعزيز التعاون بين فرنسا ومصر في القضايا العالمية ولا سيما فيما يتعلق بتمويل التحول المناخي.