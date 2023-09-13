شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تعلن تسجيل جامعة "هولى صوفيا" رسميًا بالولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة جامعة "هولي صوفيا" القبطية الأرثوذكسية التابعة لإيبارشية نيويورك بالكنيسة الأرثوذكسية، عن تسجيل الجامعة بشكل رسمي كمؤسسة جامعية من قبل حكومة ولاية كونيكتيكت الأمريكية. وجاء إعلان الجامعة عن اعتمادها لدى ولاية كونيكتيكت، مصحوبًا بالإشارة إلى دور الجامعة في إعداد رجال إكليروس الكنيسة القبطية والعلمانيين كذلك، بغية ترسيخ التقاليد المسيحية القبطية الأرثوذكسية. وقدمت إدارة الجامعة الشكر لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على اهتمامه بالجامعة ورعايته لها.

تسجيل جامعة هولى صوفيا رسميًا بالولايات المتحدة (1)



تسجيل جامعة هولى صوفيا رسميًا بالولايات المتحدة (2)



تسجيل جامعة هولى صوفيا رسميًا بالولايات المتحدة (3)

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