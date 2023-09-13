شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الإنجيلية: ملتزمون بالعمل فى مبادرة "ازرع" للوصول إلى 500 ألف مزارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية "حققنا المخطط في المرحلة الأولى وملتزمون بالعمل فيمبادرة "ازرع" في المرحلة الثانية حتى نحقق الحلم الأكبر بالوصول إلى 500 ألف مزارع وزراعة مليون فدان قمح.

وتابعت صاروفيم خلال تصريحات صحفية أن التحالف الوطني يقوم بعمل عظيم في التنسيق بين مجهودات مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الخير للمصريينوبلادنا العزيزة".

ويأتى ذلك بعد نجاح المرحلة الأولى لمبادرة "ازرع"، والوصول إلى 100 ألف مزارع ومستمرون في المرحلة الثانية للوصول إلى 500 ألف مزارع من جميعمحافظات الجمهورية.

وقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي عددا كبيرا من الإنجازات والمساهمات منذ نشأته منذ أشهر قليلة من أجل خدمة المواطنين ومساعدة الدولة فيمواجهة التحديات الاقتصادية.

ويعد التحالف الوطني، محطة فارقة في العمل الأهلي في مصر، والمكون من 34 كيانا تنمويا وخدميا تحت مظلة واحدة باجمالي عدد متطوعين مشاركين 250 ألف متطوع وإجمالي عدد مواطنين مستفيدين خلال عام واحد 30 مليون مستفيد.