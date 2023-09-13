شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تطوير الحدائق لا يتبعه إغلاق.. وأعمال تجديد "الأورمان والأسماك" مستمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إن الدولة المصرية حريصة على تطوير حديقة الأسماك والتي تضم مجموعة من الأشجار النادرة، والتي لا يمكن المساس بها ولا يسمح المساس بهذه الأشجار على الإطلاق، مردفا: "نحن نحرص دوما على تجديد وتطوير الأشجار وفقا لمنهجية علمية يشرف عليها متخصصين من البيئة، للحفاظ على شكلها".

وأضاف القرش، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة dmc: "يتم حاليا تطوير حديقة الأورمان وهناك رؤية كبيرة للحديقة ومتابعة من مجلس الوزراء، أما حديقة الأسماك تعمل والأعمال مستمرة فيها وهى لا تزال موجودة وشغالة وعمليات الصيانة والتطوير لا يتبعها غلق".

وكان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء قد تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتى أكدت أنه لا صحة لقطع الأشجار النادرة والمعمرة في حديقة الأسماك بالزمالك.