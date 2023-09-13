شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: خالص التعازى للأشقاء فى المغرب وليبيا وللمواطنين المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التعازى للأشقاء فى المغرب وليبيا، قائلا: "بسم الله الرحمن الرحيم.. اسمحوا لي فى البداية أننا نعزي مرة ثانية الأشقاء فى ليبيا والأشقاء فى المملكة المغربية.. وكمان نقدم التعازي للمواطنين فى مصر الذين فقدوا فى أحداث مدينة درنة والمناطق الليبية التى تعرضت للسيول.. زى ما قولنا عودة الجثامين وتقديم الرعاية الصحية للمصابين.. ونقدم التعازى لأسر الضحايا فى فقدان ذويهم ونتمنى الشفاء للمصابين.. وأرجو أن نرتب لهم بالتنسيق مع وزارة التضامن لتقديم شكل من أشكال الدعم والمساندة".

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس السيسي اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء فى ليبيا.