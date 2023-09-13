شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: السكر فى "أهلا مدارس" بـ20 جنيها للكيلو والزيت العبوة 800 مللى بـ40 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الغذائية حول مشاركة الشركة القابضة بشركاتها فى معرض "أهلا مدارس"، من خلال 11 شركة، كما تشارك الشركة فى 42 معرضا فرعيا بالمحافظات، ومنها 7 شركات بالمعرض الرئيسى.

وأشار التقرير إلى أن الشركة تشارك بـ20 سيارة متنقلة تابعة لها بمعارض "أهلا مدارس" لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، مشيراً إلى أنه سيتم طرح السكر الحر بالمعارض والسيارات المتنقلة بسعر 20 جنيها للكيلو، وطرحه بأفرع البيع التابعة لشركات توزيع السلع بسعر 22 جنيها بتخفيض يصل إلى 15% من السوق الخارجى.

وأكد التقرير أنه سيتم طرح 20 ألف طن أرز مستورد بسعر 20 جنيها، والأرز المحلي عريض الحبة بـ 22 جنيها، والزيت عبوة 800 مللي بـ 40 جنيها للزجاجة، لافتا إلى أنه سيتم ضخ 1000 طن دواجن مجمدة بسعر 85 جنيها، و1000 طن لحوم برازيلي مجمدة بسعر 160 جنيها، بخلاف الكميات المعتاد عليها بالمجمعات الاستهلاكية، كما تم مراجعة العديد من الموردين للسلع الأساسية للحصول على نسب خصم إضافية خلال الفترة القادمة، وشراء سلع ضرورية بإجمالى 255 مليون جنيه يتم عرضها للمواطنين بأسعار مخفضة.