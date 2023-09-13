شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: نساهم فى توفير معسكرات لمن فقدوا منازلهم من الأشقاء الليبيين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المنطقة الغربية العسكرية هي الأقرب إلى الدولة الليبية، متابعا: "بشكركم والمنطقة الغربية هي أقرب حاجة للحدود الليبية وبالتالي لو فيه معسكر أو 2 أو 3 للأشقاء فى ليبيا لمن فقدوا المساكن وعددهم ضخم.. وبيتقال أن فيه 20 – 30 ألف من الأشقاء فى ليبيا.. فاحنا مع الأشقاء فى ليبيا نساهم فى إيجاد المعسكرات للمواطنين.
جاء ذلك خلال تفقد الرئيس السيسى اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء فى ليبيا.
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