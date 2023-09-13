شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع: الرئيس السيسى وجه بتقديم كل أنواع الدعم للشعب الليبى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إن مصر ترتبط تاريخيا بأشقائها العرب بروابط الدين واللغة والدم، وقد تعرضت دولة ليبيا الشقيقة خلال الأيام الماضية لإعصار مدمر، خلف ورائه العديد من الضحايا، وتسبب فى حدوث حالة من الحزن العارم في كافة أرجاء المدن الليبية.



وأضاف وزير الدفاع، في كلمته باصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي: "منذ اللحظة الأولى لحدوث هذه الكارثة وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة للشعب الليبي الشقيق، فسارعت كافة أجهزة الدولة المصرية لتقديم يد العون والمساعدة للأشقاء وعلى رأس تلك الأجهزة، القوات المسلحة التي وضعت كافة إمكانياتها البحرية والجوية والبرية، لنجدة إخواننا والتخفيف من آلامهم ومساعدتهم على تجاوز تلك الأزمة".

وتابع وزير الدفاع: "نحن وطبقا لتوجيهات الرئيس السيسي، كان لنا سرعة التحرك في استلام وعودة جميع الجثامين المصريين الذين توفاهم الله نتيجة هذه الأزمة وعودتهم إلى الأراضي المصرية، وتم تسليمهم إلى ذويهم بالأمس، بالتعاون مع كل من وزارة الصحة ووزارة الداخلية، ونتمنى من الله الشفاء العاجل لكل المصابين".