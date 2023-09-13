شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: عمليات إجلاء المصريين من ليبيا مستمرة لحين التأكد من عودة الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة لشئون الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن عمليات إجلاء المصريين من مناطق أثار الإعصار فى ليبيا مستمرة، حتى التأكد من عودة جميع المصريين إلى وطنهم، مشيرة إلى أنه من الوارد وفاة مصريين ودفنهم في ليبيا دون التعرف على هوياتهم وجنسياتهم.

وأضافت السفيرة سها جندي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة صدى البلد، أن هناك 1500 شخص تم دفنهم في ليبيا في أعقاب الإعصار، دون التعرف على هوياتهم وجنسياتهم ولا أي شيء، مفيدة بأن عدد الأجانب في ليبيا 750 ألف شخص، ولو فرض أن نصفهم مصريين فيكون عدد المصريين ما بين 350 إلى 400 ألف مصري، وفق منظمة الأمم المتحدة للهجرة والمنظمات الأممية في ليبيا.

وتابعت: القوات المسلحة قاموا بدور متميز بإرسال طائرات لإعادة إبنائنا المتوفيين في ليبيا، وتم نقل المتوفين وبعض المصابين إلى مصر، لافتة أنه تم وصول 87 جثمان إلى مصر بعضهم متعارف عليه، وهناك أشخاص غير متعارف عليهم، موضحة أن المتوفين الموجودين حاليا في ليبيا ليسوا كلهم متعارف عليهم.