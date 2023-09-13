شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سجق مجهول المصدر ومقطعات لحوم فاسدة خلال حملات بالوراق والهرم والان مع تفاصيل الخبر
وفي هذا الإطار، تمكنت حملة ليلية مشتركة بين أطباء التفتيش بمديرية الطب البيطري بالجيزة، وحي الوراق والمباحث، من ضبط ثلاجة بها واحد طن وربع لحوم مفروم ومقطعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم تحرير محضر قانوني.
وأسفرت حملة مشتركة بين مديرية الطب البيطري بالجيزة وحي الهرم وقسم الهرم من ضبط 5 أطنان سجق مجهول المصدر بثلاجة بشارع الشهيد أحمد حمدي بالطوابق فيصل وتم تحرير محضر بالواقعة.
ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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