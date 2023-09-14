شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الخارجية الفرنسية: مصر شريك موثوق به ودولة مهمة لباريس وتوازن المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصفت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا مصر بأنها "شريك موثوق به ودولة مهمة" بالنسبة لفرنسا.

وقالت كولونا - فى تدوينة عبر حسابها على منصة "اكس" عقب وصولها إلى القاهرة، اليوم الأربعاء، "وصلت إلى مصر لتعميق علاقاتنا مع شريك موثوق به، وهى بلد مهم لفرنسا ولتوازن المنطقة".



وبدأت وزيرة الخارجية الفرنسية، مساء اليوم الأربعاء، زيارة إلى القاهرة تستغرق يومين تلتقى خلالها عددا من كبار المسئولين من بينهم وزير الخارجية سامح شكري.