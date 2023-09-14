شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: رفع إشغالات محلات وباعة جائلين خلال حملات بإمبابة والهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوى من أحد المواطنين المقيمين بشارع مصرف جلال، تفيد بتضرره من كثرة إشغالات المحال العامة وتعديها على حرم الطريق العام مما يعرقل حركة سير مشاه المواطنين والسيارات.

وعلى الفور، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي الهرم بالتنسيق مع شرطة المرافق والتعامل مع الشكوى وتحقيق الانضباط بالشارع، مؤكدا على تكثيف الحملات للتصدي للإشغالات وضبط المخالفات مع المتابعة الدورية لعدم السماح بعودتها مجددا.

وقام حي الهرم بشن حملة مكبرة على الشارع محل الشكوى، أسفرت عن رفع العديد من الإشغالات والتعديات الموجودة بحرم الطريق وتمشيط الشارع بأكمله من جميع المخالفات وفروشات الباعة الجائلين ورفع إشغالات المقاهي والمحال التجارية وتيسير الحركة بالشارع مع التحفظ على المضبوطات وإيداعها بمخزن الحي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي إمبابة بالتعامل الفوري حيال شكاوى المواطنين الواردة والخاصة بقيام محل موبيليات وأثاث بالتعدي على حرم الطريق العام بالمنطقة أمام موقف أتوبيس إمبابة بشارع العامل الأول بمنطقة بلوك 14 والقيام بالعديد من المخالفات وإعاقة حركة المارة.

وعلى الفور، شن الحي تحت إشراف أشرف بكر رئيس حي شمال، حملة مكبرة محل الشكوى، أسفرت عن إزالة كافة الإشغالات والتعديات ومصادرتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وتعامل الحي مع شكوى مواطن بشأن وجود تاندة تابعة لمحل يتجمع بها المخلفات ويتضرر منها القاطنين بالمنطقة بشارع البوهي، وذلك برفع المخالفة والتشديد على المخالف بعدم التكرار مجدداً.